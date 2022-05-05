Во время вчерашнего обстрела Свято-Успенской Святогорской лавры ранило семерых людей

Лавра является убежищем для беженцев от роSSийской вооруженной агрессии.

В результате обстрела 4 мая Свято-Успенской Святогорской лавры ранения получили по меньшей мере семь человек. Враг нанес удар по Краматорскому району из авиации.

Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне приют для беженцев от роSSийской вооруженной агрессии, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Фото: Офис генерального прокурора Обстрел лавры на Донетчине

В результате обстрела повреждено здание общежития. Ранения, по предварительным данным, получили 7 гражданских граждан.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - отметили в Офисе генпрокурора.

Фото: Офис генерального прокурора Украины Обстрел лавры на Донетчине

Там напомнили, что свидетели военного преступления могут фиксировать и присылайте доказательства по ссылке warcrimes.gov.ua.

Святогорская лавра – монастырь УПЦ. Была открыта в 1526 году, принадлежит епархии МП.

Под обстрел россиян часто попадают храмы и другие религиозные постройки. В результате обстрела села Михайловка близ Рубежного в Луганской области погиб священник. В области с конца февраля из-за вражеских обстрелов было повреждено по меньшей мере 15 религиозных построек, ранения получили служители храмов.

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