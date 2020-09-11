ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты Украины

В общей сложности в ОИО №208 уже зарегистрировано шесть кандидатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 на промежуточных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты Украины в этом округе", - говорится в сообщении.

Так ЦИК зарегистрировала таких кандидатов:

- Ляшко Олега Валерьевича, 1972 года рождения (г. Чернигов), лидера политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", субъект выдвижения - Радикальная партия Олега Ляшко;

- Донца Ивана Михайловича, 1956 года рождения (село Николаевка Менского района Черниговской области), члена Прогрессивной социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Прогрессивная социалистическая партия Украины;

- Черного Виталия Анатольевича, 1982 года рождения (село Новоакимовка Мелитопольского района Запорожской области), члена политической партии "Команда Сергея Минько", субъект выдвижения - политическая партия "Команда Сергея Минько".

Ранее ЦИК также зарегистрировал кандидатами в депутаты в этом округе самовыдвиженца из Сум Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побегая; партийного выдвиженца Сергея Суханова.

Всего в ОИО №208 уже зарегистрировано шесть кандидатов в народные депутаты Украины.

Напомним, в июне лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Верховную Раду в округе №208.

Ляшко пришел в политику от Блока Юлии Тимошенко в 2006 году. С 2011 года возглавляет собственную Радикальную партию.

Выборы в 208 округе в Черниговской области пройдут в связи с гибелью народного депутата Валерия Давыденко. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением 25 мая в туалете офисного центра в Киеве .

4 июня Ляшко публично объявил, что пойдет на выборы в этом округе.

Голосование пройдет 25 октября 2020 года.