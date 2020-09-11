ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты Украины
В общей сложности в ОИО №208 уже зарегистрировано шесть кандидатов.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 на промежуточных выборах 25 октября 2020 года.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты Украины в этом округе", - говорится в сообщении.
Так ЦИК зарегистрировала таких кандидатов:
- Ляшко Олега Валерьевича, 1972 года рождения (г. Чернигов), лидера политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", субъект выдвижения - Радикальная партия Олега Ляшко;
- Донца Ивана Михайловича, 1956 года рождения (село Николаевка Менского района Черниговской области), члена Прогрессивной социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Прогрессивная социалистическая партия Украины;
- Черного Виталия Анатольевича, 1982 года рождения (село Новоакимовка Мелитопольского района Запорожской области), члена политической партии "Команда Сергея Минько", субъект выдвижения - политическая партия "Команда Сергея Минько".
Ранее ЦИК также зарегистрировал кандидатами в депутаты в этом округе самовыдвиженца из Сум Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побегая; партийного выдвиженца Сергея Суханова.
Всего в ОИО №208 уже зарегистрировано шесть кандидатов в народные депутаты Украины.
Напомним, в июне лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Верховную Раду в округе №208.
Ляшко пришел в политику от Блока Юлии Тимошенко в 2006 году. С 2011 года возглавляет собственную Радикальную партию.
Выборы в 208 округе в Черниговской области пройдут в связи с гибелью народного депутата Валерия Давыденко. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением 25 мая в туалете офисного центра в Киеве.
4 июня Ляшко публично объявил, что пойдет на выборы в этом округе.
Голосование пройдет 25 октября 2020 года.