Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону

Богдан наговорил лишнего и сбежал из Украины: что рассказал экс-глава ОП Гордону

Экс- глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью тележурналисту Дмитрию Гордону. Рассказал бывший соратник Владимира Зеленского очень много такого, за что сам же и испугался реальной физической расправы. Угрозы градом посыпались на голову Богдана.

На своей странице в Facebook бывший руководитель ОП написал пост, что вынужден был в спешном порядке покинуть Украину, поскольку сразу после интервью телеведущему Дмитрию Гордону ему начали угрожать физической расправой.

Экс-глава Офиса президента призвал всех, кому интересно знать, что будет дальше, следить за его «приключениями» в Telegram-канале «Тесла Богдана».

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу», - написал Андрей Богдан в комментарии к снимку, где он позирует на знаке «нулевой километр».

Отметим, что в интервью Гордону Андрей Богдан заявил, что сам лично перечислял деньги, причем, «очень большие деньги» на предвыборную кампанию Зеленского. И не жалеет об этом.

Богдан наговорил лишнего и сбежал из Украины: что рассказал экс-глава ОП Гордону

Богдан добавил, что в кампанию Владимира Зеленского вкладывали деньги много людей, среди них были и члены его команды, и друзья, и даже совершенно незнакомые люди. Экс-глава ОП утверждает, что выборы Зеленского профинансировал народ. О том, давал ли деньги на предвыборную агитацию олигарх Игорь Коломойский, Богдан предпочел умолчать.

Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины также рассказал, кто будет следующим президентом страны, назвав четыре кандидатуры: Виталия Кличко, Дмитрия Разумкова, Андрея Портнова и Владимира Гройсмана.

О взаимоотношениях президентов Украины и РФ Андрей Богдан сказал Гордону, что Владимир Зеленский поначалу пользовался уважением у Владимира Путина. Однако по словам экс-главы ОП, украинская сторона якобы «кинула» РоSSию, дав какие-то обещания и ничего не выполнив.

Кроме того, Андрей Богдан сообщил, что люди Владимира Зеленского регулярно встречаются с Петром Порошенко. С какой целью политики устраивают тайные встречи?


Шевченко Лилия, Тудей

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