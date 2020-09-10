"Совместная инспекция" позиций ВСУ с оккупантами временно отменяется - СМИ

Кравчук обратился к ОБСЕ с просьбой отложить патрулирование.

"Совместная инспекция" позиций ВСУ с оккупантами временно отменяется - СМИ
Фото: politeka.net

Так называемая совместная инспекция позиций ВСУ возле Шумов с представителями оккупационных войск временно отменяется.

Об этом пишут "Интерфакс-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется", - сообщили источники.

Как пишет УП со ссылкой на письмо главы ТКГ Леонида Кравчука, которым редакция располагает, совместное патрулирование отменяется по просьбе украинской стороны, поскольку роSSийская сторона и приглашенные из ОРДО представители выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября, в частности:

  • посещение новых точек;
  • осуществление фото- и видеофиксации;
  • подписание совместного протокола.

Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования "грубо нарушают достигнутые 9 сентября договоренности". В связи с этим представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ с просьбой отложить патрулирование.

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Украинские военные придерживались режима тишины, в то время как оккупанты совершали провокационные выстрелы.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

После этого роSSийско-оккупационные войска трижды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Вчера на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о "совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ".

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