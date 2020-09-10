Железняк: новым главой Укроборонпрома может стать экс-депутат партии Витренко

Абромавичуса вероятно заменит бывший соратник Витренко Тихонов.

Железняк: новым главой Укроборонпрома может стать экс-депутат партии Витренко
Фото: Інформатор

Кабинет министров внес представление на назначение бывшего народного депутата от партии Натальи Витренко Сергея Тихонова новым главой ГК "Укроборонпром" вместо Айвараса Абромавичуса.

Об этом написал в Facebook народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"По моей информации, вчера утром Премьер-министр (сделал вид, что) провел собеседование с Тихоновым и передал представление на его назначение в Офис Президента", - написал Железняк.

9 сентября послы Большой семерки сделали заявление об Укроборонпроме.

"Реформа Укроборонпрома, которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать УОП в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, склонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех УОП", - говорится в заявлении .

Сергей Тихонов в 1998-2002 годах был нардепом 3 созыва, избирался по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко, в 1999 году вышел из фракции. В 2002 году баллотировался в Раду от блока "За единую Украину!".

Напомним, в феврале СБУ установила, что предприятия концерна "Укроборонпром" в 2015-2019 годах через иностранные "фирмы-прокладки" закупали продукцию военного назначения у РоSSии, стоимость которой была завышена в 2-3 раза.

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