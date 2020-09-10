Железняк: новым главой Укроборонпрома может стать экс-депутат партии Витренко
Абромавичуса вероятно заменит бывший соратник Витренко Тихонов.
Кабинет министров внес представление на назначение бывшего народного депутата от партии Натальи Витренко Сергея Тихонова новым главой ГК "Укроборонпром" вместо Айвараса Абромавичуса.
Об этом написал в Facebook народный депутат Украины Ярослав Железняк.
"По моей информации, вчера утром Премьер-министр (сделал вид, что) провел собеседование с Тихоновым и передал представление на его назначение в Офис Президента", - написал Железняк.
9 сентября послы Большой семерки сделали заявление об Укроборонпроме.
"Реформа Укроборонпрома, которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать УОП в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, склонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех УОП", - говорится в заявлении .
Сергей Тихонов в 1998-2002 годах был нардепом 3 созыва, избирался по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко, в 1999 году вышел из фракции. В 2002 году баллотировался в Раду от блока "За единую Украину!".
Напомним, в феврале СБУ установила, что предприятия концерна "Укроборонпром" в 2015-2019 годах через иностранные "фирмы-прокладки" закупали продукцию военного назначения у РоSSии, стоимость которой была завышена в 2-3 раза.