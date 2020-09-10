Кравчук: договоренности в ТКГ открыли путь к встрече лидеров Нормандской четверки
По версии Кравчука, инспекция украинских позиций - исключительно проявление доброй воли со стороны украинской стороны.
Договоренности о совместном инспектировании позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ открыли путь к встрече политических советников лидеров Нормандской четверки и встречи на "высшем уровне".
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.
По словам Кравчука, достигнутые в ходе внеочередного заседания ТКГ договоренности о совместном патрулировании направлены на опровержение фейков и новых провокаций в зоне проведения ООС на Донбассе.
"Инспекция украинских позиций - исключительно проявление доброй воли со стороны украинской стороны в подтверждение полного соблюдения Украиной всех договоренностей и для продолжения переговорного процесса, и мы ждем такой же позиции в ответ", - сказал Кравчук.
"Благодаря совместным усилиям во время видеоконференции удалось избежать попыток сорвать перемирие и открыть путь к встрече политических советников лидеров Нормандской четверки и, надеемся, встрече на высшем уровне", - заверил он.
Напомним, сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Встречу провели с целью недопущения срыва "всеобъемлющего перемирия".
В ходе встречи были достигнуты договоренности о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
В ОП позже объяснили, что юридически инспекцию будут проводить не стороны военного конфлікта, а посредник - ОБСЕ "в сопровождении представителей сторон".