Мережко: цель трибунала против РФ — создать гарантии неповторения таких преступлений и направить развитие человечества на путь верховенства права

Если государство отказывается от сотрудничества с трибуналом, это может привести к политической, экономической и дипломатической изоляции, информирует ZN.ua.

Для любого судебного органа важно не только вынести вердикт, но и выполнить решение суда. Здесь перед новым трибуналом непременно встанет вопрос, как заставить РоSSию и другие государства выполнить его приговоры, например путем выдачи военных преступников, начиная с президента Владимира Путина. Об этом пишет глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в своем материале для ZN.UA.

В случае отказа определенного государства сотрудничать с трибуналом, международное сообщество государств может принять ряд санкций, ведущих к политической, экономической и дипломатической изоляции такого государства, отмечает Мережко. Государство, во главе которого стоит лицо, виновное в преступлении агрессии и других тяжких международных преступлениях, должно быть полностью изолировано от всего цивилизованного мира.

"Один из исследователей истории Нюрнбергского трибунала писал: «Суд над нацистскими лидерами в Нюрнберге проводился не только для того, чтобы установить их вину и решить, наказывать ли их за совершенные преступления. Это было частью поисков наилучшего пути сдерживания сильных человеческих импульсов, агрессии и мести. Это была попытка заменить насилие более приемлемыми и эффективными правилами для человеческого поведения». Аналогично, новый трибунал над военными преступниками, виновными в совершении преступления агрессии, должен создать гарантии неповторения совершения этого международного преступления в будущем, а также направить развитие человечества на путь верховенства права, а не силы, в международных отношениях", - пишет Мережко.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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