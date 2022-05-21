Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."

Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."

Разговор Украины и россии точно будет, но мы пока не знаем, в каком формате.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 мая, вместе с женой Еленой дал интервью к третьей годовщине своей инаугурации.

Зеленский рассказал, что все еще готов встретиться с президентом россии владимиром путиным, но цели этих переговоров будут меняться в зависимости от того, когда состоится встреча.

"Цель меняется. Как гибридная война, так, честно, будет гибридный мир. И гибридные встречи. Вот, например, если бы мы сегодня встречались, кстати, вопрос Мариуполя также был бы в адженде. Если мы будем встречаться через два месяца - возможно, этого вопроса уже не будет", — пояснил Зеленский.

Сейчас на повестке дня вопрос обмена пленными, деокупация и мир.

"Она (адженда-ред.) такая была в начале, но не было конкретики из-за отсутствия конкретики результатов текущей войны. Сегодня та или иная конкретика, мы понимаем риски... От нас многое зависит, но многое зависит от РоSSии. Не говоря с ними, мы должны констатировать только тот результат, до которого дошли", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет окончания войны, "но как это будет, когда это будет - зависит от времени, когда будет разговор с путиным".

"Разговор Украины и РоSSии точно будет, но мы не знаем, в каком формате: с посредниками, без посредников, в широком кругу или уровне президентов", — рассказал Зеленский.


Тарас Галушко, politeka.net

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