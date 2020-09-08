Зеленский назвал дату встречи советников глав стран "нормандского формата"

Ранее планировалось провести ее до 10 сентября.

Зеленский назвал дату встречи советников глав стран "нормандского формата"
Фото: president.gov.ua

Встреча советников глав стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) состоится 11 сентября.

Об этом во время общения со СМИ на Сумщине сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Должно быть заседание советников нормандского формата 11 сентября. Ждем там определенных предложений и решений", - сообщил он, комментируя нарушение оккупантами режима тишины на Донбассе.

Зеленский также заявил, что Украина сразу отреагировала на нарушение договоренностей о всеобъемлющем перемирии со стороны роSSийско-оккупационных войск.

"Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со СМИ, потому что наша задача защищать не одного человека, а защищать 40 млн человек... Что касается режима тишины - 42 дня режим сохранялся до той провокации, которая отняла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел соединялись с РоSSийской Федерацией, которая должна иметь эти договоренности, которые были на уровне ТКГ", - заявил президент.

Напомним, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок. Причиной назвали командировку советника президента Франции. Однако журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО, сообщил, что встреча будто бы была сорвана роSSийской стороной.

В Офисе президента Украины прокомментировали перенос встречи советников руководителей стран и отметили, что надеются на то, что до 10 сентября эта встреча состоится.

После встречи советников должна состояться встреча глав МИД стран "нормандского формата", а затем на саммит соберутся сами руководители государств.

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