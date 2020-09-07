Обнародовано видео вероятного похищения Марии Колесниковой в центре Минска

На нем зафиксирован микроавтобус, на котором, вероятно, силой вывозят Колесникову.

Пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыко опубликовала видео, на котором зафиксирован момент задержания одной из лидеров оппозиции Беларуси Марии Колесниковой.

На видео не видно самого момента похищения, но сообщается, что на нем зафиксирован микроавтобус, на котором, вероятно, силой вывозят Колесникову.

Напомним, что о похищении Колесниковой сообщила очевидец. Она увидела, как неизвестные в масках силой сажают Марию в микроавтобус. Телефон оппозиционера не отвечает.

Впоследствии адвокат Колесниковой Илья Салей сообщил LB.ua, что связь потеряна еще с несколькими белорусскими оппозиционерами, в частности с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Координационного совета Иваном Кравцовым.

В то же время информация о задержании старшего вице-президента ЕРАМ Максима Богрецова не подтвердилась - он вышел на связь. Милиция Минска опровергает задержание белорусского оппозиционера, члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. КГБ и Следственный комитет информацию не комментируют.

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