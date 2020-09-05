Украина созывает внеочередное заседание ТКГ после угроз боевиков "ДНР" открыть огонь

Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления роSSийских боевиков на Донбассе о намерении открыть огонь по украинским позициям.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД уже проинформировало ТКГ, что встреча запланирована на завтра, 6 сентября.

"Очевидно, что такие намерения (заявления боевиков - ред.) - отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно недопустимо", - отметил Кулеба.

Заседание должно состояться в формате видеоконференции.

Предложение МИД Украины уже поддержала спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. Ответ с роSSийской стороны ожидается.

Напомним, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мной принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы - район оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы). Призываю украинскую сторону с 8:00 7 сентября 2020 обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия ", - говорится в заявлении главаря террористов.

22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов, в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.