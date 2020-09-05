Украина созывает внеочередное заседание ТКГ после угроз боевиков "ДНР" открыть огонь

Пушилин назначил обстрел украинских позиций на понедельник.

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ после угроз боевиков "ДНР" открыть огонь
Фото: надано Дмитром Кулебою

Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления роSSийских боевиков на Донбассе о намерении открыть огонь по украинским позициям.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД уже проинформировало ТКГ, что встреча запланирована на завтра, 6 сентября.

"Очевидно, что такие намерения (заявления боевиков - ред.) - отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно недопустимо", - отметил Кулеба.

Заседание должно состояться в формате видеоконференции.

Предложение МИД Украины уже поддержала спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. Ответ с роSSийской стороны ожидается.

Напомним, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мной принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы - район оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы). Призываю украинскую сторону с 8:00 7 сентября 2020 обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия ", - говорится в заявлении главаря террористов.

22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов, в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и Румыния подписали соглашение о военном сотрудничестве в Черном мореУкраина и Румыния подписали соглашение о военном сотрудничестве в Черном море
Таможенная служба заявила об угрозах ее руководствуТаможенная служба заявила об угрозах ее руководству
СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"
Украина призывает пересмотреть решение по "Северному потоку-2" после отравления НавальногоУкраина призывает пересмотреть решение по "Северному потоку-2" после отравления Навального
Украина открыла посольство в АлбанииУкраина открыла посольство в Албании
Украина поднялась в рейтинге инноваций и обогнала РоSSиюУкраина поднялась в рейтинге инноваций и обогнала РоSSию
Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления НавальногоУкраина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального
Украина выходит еще из трех соглашений в рамках СНГУкраина выходит еще из трех соглашений в рамках СНГ
Кабмин предлагает ввести право на досрочное освобождение для пожизненников после отсидки 25 летКабмин предлагает ввести право на досрочное освобождение для пожизненников после отсидки 25 лет
Украина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - КулебаУкраина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости