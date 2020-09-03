Отец Зеленского прокомментировал свое выдвижение на пожизненную госстипендию

Отец Зеленского прокомментировал свое выдвижение на пожизненную госстипендию: “Таких как я - полно“

После того, как отец президента Александр Зеленский попал в список кандидатов на получение государственной стипендии, многие начали говорить о том, что его кандидатура была выдвинута из-за родственных связей с главой государства. Александр Семенович лично прокомментировал эти слухи и заявил, что никого ни о чем не просил, и никакие деньги ему не нужны.

По словам Зеленского-старшего, он не нуждается в получении каких-либо выплат, а в список кандидатов на пожизненную стипендию вместе с другими деятелями науки его выдвинул университет, где он преподает и работает завкафедры, а не сын.

"Таких как я - полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского - оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат - вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента?", - заявил Александр Семенович.

Александр Зеленский является заслуженным деятелем наук, профессором и завкафедры информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана). Он рассказал журналистам, что его зарплаты ему для жизни хватает, и у сына-президента денег не просит.

Отец Зеленского прокомментировал свое выдвижение на пожизненную госстипендию: “Таких как я - полно“

"Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция - что надо награждать людей в высшей школе, это правильно. А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники, и т.д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?", - добавил Зеленский.

Ранее родители президента Владимира Зеленского пожаловались на то, что им предоставили государственную охрану.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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