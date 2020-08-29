В "Слуге народа" объяснили падение рейтингов партии

Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко связывает падение рейтингов политсилы с разочарованием избирателей, токсичностью медиаполя и наличием у общества запроса на справедливость.

Об этом Корниенко заявил в ефире радио "НВ".

"Несколько есть (проблем - ред.). Первая, это вообще сама структура наших избирателей, наших сторонников. Честно, 20% из них отвечали сразу, что они готовы ждать результатов год... "Слуга народа" только начинала свою деятельность, был такой вопрос: "Сколько вы готовы ждать результатов?" ...Год прошел, кто-то увидел результаты, кто-то нет. Начинают определяться дальше. Второй момент, конечно, это мы... Они не могут быть такими, что всем нравятся. В присутствии достаточно агрессивного, если не говорить токсичного, медиаполя, со стороны некоторых наших политических оппонентов, понятно, что оно так, не всегда плюсы, иногда больше внимания к минусам", - сказал Корниенко.

Он признал просчеты власти в кадровой политике, в частности в составе Верховной Рады и правительстве. Он также отметил, что по многим людям не решен вопрос справедливости.

"Мы уже сменили второго генерального прокурора... Опять же, есть запрос на справедливость, на честные расследования. Во многих сферах. И в уголовной, и в экономической", - пояснил Корниенко.

Напомним, 2 июля на сайте социологической службы "Рейтинг" опубликованы результаты исследования, отображающие электоральные симпатии избирателей. Согласно им, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% опрошенных, за ОПЗЖ отдали бы голос 15,3%, за "Европейскую солидарность" - 13,6%, за "Батькивщину" - 10,7%.