Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - СМИ

Указ в мае обжаловали Дубинский и еще полсотни нардепов.

Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - СМИ
Фото: Анна Стешенко

Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Соответствующее решение приняла Большая палата КС во время заседания в пятницу, 28 августа, сообщают источники агентств Укринформ и Интерфакс-Украина.

Напомним, в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") обжаловал в Конституционном Суде указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Депутаты ссылаются на то, что законы предоставляют президенту Украины право назначать на должность, освобождать от должности директора НАБУ (а также директора ГБР), процедура выписана; но в статье 106 Конституции Украины полномочий президента назначать на такую должность нет.

Президент Владимир Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционные поправки не поддержала Верховная Рада.

Поэтому, считают депутаты, указ №218/2015 не соответствует Конституции.

"Президент Украины вышел за пределы своих полномочий, исчерпывающий перечень которых определен Конституцией Украины, нарушил установленную четвертой частью статьи 5 запрет на узурпацию государственной власти", - говорится в конституционном представлении.

Напомним, что Сытник связывает попытки его уволить с делом ПриватБанка. По словам бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готово выдвинуть подозрение бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, но его блокирует руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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