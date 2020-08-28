В Киеве матери и жены погибших военных устроили акцию у Офиса президента

Также они принесли портреты погибших на войне родственников к посольству РоSSии.

Фото: Lb.ua

В Киеве матери и жены погибших на Донбассе украинских воинов устроили акцию "Время не лечит".

Во время первой части мероприятия 165 женщин принесли к посольству РоSSии портреты своих сыновей и мужей, погибших в результате роSSийской агрессии на востоке страны, сообщил корреспондент LB.ua.

Участницы акции также принесли подсолнухи и старые кроссовки с кровью погибших защитников Украины - как память о добровольцах, которые пошли защищать Украину и погибли среди пожелтевших подсолнухов. Об этом сообщили на странице организаторов мероприятия "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" в Facebook.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Вторая часть мероприятия прошла под Офисом президента. Целью акции было привлечение внимания Владимира Зеленского к "бездействию в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов".

Для этого из разных регионов Украины приехали более 200 матерей и жен погибших воинов.

"РоSSийские генералы до сих пор не осуждены и не объявлены в международный розыск, а украинское руководство, которое способствовало убийствам своим бездействием, до сих пор не наказано", - отметили на странице организаторов.

По словам корреспондента LB.ua, к активисткам вышел представитель ОПУ, однако отказался общаться. После этого к женщинам вышел заместитель главы Офиса президента Роман Машовец. Он пригласил трех представительниц на беседу относительно требований, выдвинутых активистками.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что в августе 2014 года роSSийские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы предотвратить разгром боевиков "ДНР" и "ЛНР". В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК. В результате враждебные силы достигли превосходства. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", батальон Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Руководство АТО организовало переговоры с роSSийскими военными о безопасном выводе украинских военнослужащих. После трех дней обсуждений роSSийская сторона гарантировала "зеленый коридор", но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны в упор из тяжелого вооружения. Жертвами нападения стали 366 украинских военнослужащих, 429 человек получили ранения, 300 человек попали в плен. ВСУ потеряли вооружений и техники почти на 300 млн гривен.

Следствие Главной военной прокуратуры по Иловайску еще не завершено.

В августе 2017-го Главная военная прокуратура сообщила о завершении расследования. Однако, в сентябре 2019-го новый военный прокурор Виктор Чумак заявил, что намерен возобновить расследование Иловайского котла. В августе 2020-го в Офисе генпрокурора заявили, что единственной причиной Иловайской трагедии является агрессия РоSSии.

За весь период обороны Дебальцевского выступления погибли 136 и был ранен 331 военнослужащий Вооруженных Сил Украины (официальные данные). При этом в период ожесточенных боев с 15 января по 18 февраля 2015 года погибло 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.