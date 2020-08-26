Зеленский во время визита на Днепропетровщину пообедал в McDonald\'s

Компанию президенту и главе его Офиса составили руководители Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепр посетил McDonald's.

Фото главы государства, обедающего в заведении фастфуда в компании чиновников, опубликовал нардеп "Слуги народа" Дмитрий Черный.

Фото: facebook.com/bm.ukraine

За столиком вместе с Владимиром Зеленским сидят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

Напомним, 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший там вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

Зеленскому в кафе налили кофе, то есть он нарушил правила карантина.

Позже президент сообщил, что за посещение кафе в Хмельницком его оштрафовали.