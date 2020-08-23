Журналистов не пустят в кулуары Верховной Рады с сентября

Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября, однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в воскресенье возле здания Рады, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеялись, что у нас будет уменьшение количества больных, однако вы видите, что за последнюю неделю показатель перевалил за 2 тысячи больных в день. Если честно, надеялись, что с началом пленарной сесии (с 1 сентября 2020 г. - ред.) мы сможем вернуться к допуску журналистов в кулуары, но пока что держим паузу", - сказал Разумков.

Спикер парламента отметил, что когда ситуция с коронавирусом в Украине улучшится, журналисты смогут вернуться в кулуары Верховной Рады. .

Напомним, в марте после начала карантина в Раде ввели новые правила для представителей СМИ . В здание разрешили заходить не более чем одному журналисту от издания или одной съемочной группе телеканала.

Ложу прессы открыли только в начале июня. При условии, что одновременно там будут находиться до 30 человек.