Якщо їх випустять у Крим — вони втечуть: Хлань розповів, про «ротацію» військових в російській армії

Моральний стан військових РФ погіршується, а їхнє командування цьому лише сприяє, інформує ZN.ua.

Якщо їх випустять у Крим — вони втечуть: Хлань розповів, про «ротацію» військових в російській армії
© Getty Images

Російське військове командування обманює власних солдатів, обіцяючи їм ротацію в Україні, а потім повторно відправляючи на фронт. Замість повернення додому окупантів ізолюють в Генічеську на кілька тижнів, щоб згодом знову кинути у бій. Про це повідомив депутат Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі національного телемарафону.

За словами представника влади, у напрямку Криму зафіксовано рух російських військ, але до півострова вони не дістаються через вказівку власних командирів.

«Замість обіцяної ротації, російських військових ізолюють у Генічеську. Пересування росіян фіксують не тільки в бік Херсона, але й в Крим. Але туди вони не доїжджають. Їх розміщують на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі. Там дадуть відпочити декілька тижнів і знову в бій, бо якщо дозволять поїхати в Крим – військові втечуть. Стан останніх надзвичайно деморалізований, тому щоб не допустити дезертирства, їх обманом селять в Генічеську», – сказав Хлань.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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