У Держприкордонслужбі попередили про важливий нюанс: кого ще не випустять із країни

кордон України, прикордонник

Державна прикордонна служба України попередила про важливий нюанс щодо перетину кордону.

Йдеться про виїзд чоловіків, знятих із військового обліку, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі. Прикордонники наголошують – виїд не дозволений.

«Такої категорії осіб, як громадяни України, зняті з військового обліку у зв’язку із відбуванням покарання за злочин, не передбачено п. 2-6 Правил та частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тобто є тимчасові обмеження у праві виїзду з території України», - наголосили у Держприкордонслужбі.

кордон з Росією

Додамо, раніше прикордонники попередили, що чоловіки з подвійним громадянством, які його не втратили на законних підставах, вважаються громадянами України і не можуть покинути країну під час воєнного стану.

«Чоловік віком від 18 до 60 років не зможе виїхати за межі України навіть за наявності другого громадянства, оскільки вважатиметься громадянином України, який підлягає мобілізації», - роз'яснили в Держприкордонслужбі.

кордон України


Катерина Петренко, politeka.net





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