Зеленский поздравил украинцев с Днем флага

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага, который отмечают 23 августа.

"Наш флаг вызывает радость и гордость. Он всегда сопровождает нас в исторические для страны моменты. Когда 24 августа 91-го года сине-желтый флаг внесли в украинский парламент. Когда сине-желтый стяг победно поднимался вверх на Олимпийских играх. Когда на орбите Земли на высоте почти 300 км над планетой наш флаг развернул в космосе Леонид Каденюк. И, конечно, когда с ним на броне наши воины освобождали Мариуполь, Славянск, Краматорск", - начал свое поздравление Зеленский.

Также в видео личные истории, связанные с флагом, рассказали известные украинцы.

Среди них подполковник Сергей Шевчук, который принимал участие в освобождении Славянска и установил украинский флаг на горе Карачун, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, певица Руслана, глава полиции Киева Андрей Крищенко, который в 2014 году, будучи руководителем милиции Горловки, сбросил роSSийский флаг со здания управления.

А также анестезиолог Анастасия Моренко, которая с группой украинских врачей ездила в Италию помогать в борьбе с коронавирусом, крымчанка и первый заместитель руководителя МИД Эмине Джапарова.

Сам Зеленский рассказал, как еще до президентства ездил на Донбасс и подписал флаг для украинских военных.

"Расскажите сегодня в интернете свою историю о сине-желтом стяге, расскажите своим детям, почему его нужно любить и уважать, вывесьте флаг из своего окна или повяжите на руку сине-желтую ленточку", - призвал президент.

Напомним, в прошлом году Зеленский призвал украинцев в День Государственного флага провести флешмоб и раскрасить в желто-синие цвета всю планету.