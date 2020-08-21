Офис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных дел о пытках, которые находятся на контроле Совета Европы

Украина нарушает Конвенцию о защите прав человека из-за непроведения эффективного расследования.

Офис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных дел о пытках, которые находятся на контроле Совета Европы
Фото: tsn.ua

Офис Генерального прокурора возобновил расследование 18 уголовных производств по пыткам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Европейским судом по правам человека в них было установлено нарушение Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за непроведения по ним эффективного расследования", - объясняют в ОГП.

Отмечается, что более 70 таких дел о пытках и других формах жестокого обращения с 2013 года находятся на контроле Совета Европы. В частности, речь идет о группе дел "Каверзин/Афанасьев/Белоусов".

"В течение последних 7 лет ни одно из дел этой группы не было снято Советом Европы с контроля, поскольку надлежащее расследование по ним так и не было проведено. Только в этом году работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки. По каждому производству, в котором мы возобновляем расследование, предоставляются подробные указания о необходимости проведения конкретных следственных и процессуальных действий с учетом позиции Европейского суда по правам человека", - отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Сейчас прокурорами специализированного подразделения Офиса по противодействию пыткам истребовано из региональных прокуратур для изучения 57 производств этой категории. Ход досудебного расследования в каждом из них взят на контроль Офиса Генерального прокурора.

Уже в сентябре представители Офиса Генпрокурора в Страсбурге будут отчитываться перед Комитетом министров Совета Европы по этой группе производств.

Напомним, в ноябре 2019-го Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить почти 25 тыс. евро двум бывшим заключенным.

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