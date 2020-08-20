Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции

Максимальное наказание по статье о захвате власти предусматривает пять лет лишения свободы.

Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции
Генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк.
Фото: wikimedia.org

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье о захвате власти из-за создания координационного совета оппозиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на нанесение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь", - считает генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Прокуратура утверждает, что "создание подобных органов законодательством не предусмотрено", а их деятельность неконституционна.

Максимальное наказание по статье о захвате власти предусматривает пять лет лишения свободы.

Первое рабочее заседание Координационного совета по передаче власти в Беларуси произошло 19 августа. Накануне в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико журналистам был представлен состав "Координационного совета по трансферу власти", сообщает Радио Свобода.

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента - Светлана Тихановская - о создании Координационного совета для трансфера власти в Беларуси объявила 14 августа. В совет вошли представители гражданского общества, известные белорусы, в частности, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Сама Тихановская до сих пор находится в Литве.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти и пригрозил оппозиции "всеми вытекающими последствиями".

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