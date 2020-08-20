Зеленский о работе ТКГ: "сейчас я очень доволен Леонидом Кравчуком"
Президент считает, что украинская сторона ТКГ "возродила Минские заседания".
Президент Владимир Зеленский считает, что украинской стороне Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования на Донбассе удалось возродить переговоры в Минске.
Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ на Херсонщине.
"Я считаю, что наша ТКГ возродила полностью Минские заседания. Я считаю, что они вдохнули в принципе в Минск жизнь. Я еще говорю о том моменте, когда там был Леонид Данилович Кучма. В целом сейчас я очень доволен Леонидом Кравчуком и опять же благодарен Кучме, он очень много работы сделал и сейчас есть достижения", - сказал президент.
Он отметил, что благодаря договоренностям о прекращении огня почти месяц на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь.
"Знаете, уже месяц боевых ранений и боевых жертв нет. Я считаю, что это большое достижение - я не говорю кого и не хочу детализировать. Это просто большое достижение как минимум для наших людей и их родных. Это первое, что выполняется... должны постоянно встречаться, пусть пока в видеоформате из-за коронавируса, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция", - отметил глава государства.
Также он напомнил о других договоренностях, достигнутых на заседании ТКГ.
"Второй вопрос - 20 участков разминирования договорились... и об участках разведения договорились и передали списки на обмен, еще мы не получили списки с той стороны. Далее - подтвердили встречу советников в нормандском формате, после советников будем ждать продолжения и встреч лидеров", - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал "ультиматум" РоSSийской Федерации с требованием к украинскому парламенту изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года в соответствии с Минскими соглашениями. Он заявил, что никогда не подпишет документов, которые нанесут ущерб суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.