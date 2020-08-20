Зеленский о работе ТКГ: "сейчас я очень доволен Леонидом Кравчуком"

Президент считает, что украинская сторона ТКГ "возродила Минские заседания".

Зеленский о работе ТКГ: "сейчас я очень доволен Леонидом Кравчуком"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что украинской стороне Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования на Донбассе удалось возродить переговоры в Минске.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ на Херсонщине.

"Я считаю, что наша ТКГ возродила полностью Минские заседания. Я считаю, что они вдохнули в принципе в Минск жизнь. Я еще говорю о том моменте, когда там был Леонид Данилович Кучма. В целом сейчас я очень доволен Леонидом Кравчуком и опять же благодарен Кучме, он очень много работы сделал и сейчас есть достижения", - сказал президент.

Он отметил, что благодаря договоренностям о прекращении огня почти месяц на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь.

"Знаете, уже месяц боевых ранений и боевых жертв нет. Я считаю, что это большое достижение - я не говорю кого и не хочу детализировать. Это просто большое достижение как минимум для наших людей и их родных. Это первое, что выполняется... должны постоянно встречаться, пусть пока в видеоформате из-за коронавируса, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция", - отметил глава государства.

Также он напомнил о других договоренностях, достигнутых на заседании ТКГ.

"Второй вопрос - 20 участков разминирования договорились... и об участках разведения договорились и передали списки на обмен, еще мы не получили списки с той стороны. Далее - подтвердили встречу советников в нормандском формате, после советников будем ждать продолжения и встреч лидеров", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал "ультиматум" РоSSийской Федерации с требованием к украинскому парламенту изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года в соответствии с Минскими соглашениями. Он заявил, что никогда не подпишет документов, которые нанесут ущерб суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

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