У Путіна задоволені останніми твітами Маска, "гідними присвоєння позачергового офіцерського звання"

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв назвав засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска молодцем через вчорашні дописи у Twitter , в яких він поставив під сумнів територіальну цілісність України, за що, до речі, вже намагався виправдатися. У себе в Telegram російських політик навіть зазначив, що за таке Маску можна присвоїти звання.

"Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання. Щоправда, рано розшифрувався Юстас. Наступний пост видасть щось на кшталт "Ukraine is an artificial state ("Україна - штучна держава" - Ред.)", - мріє Мєдвєдєв.