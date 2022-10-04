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2022-10-04
У Путіна задоволені останніми твітами Маска, "гідними присвоєння позачергового офіцерського звання"
Там сподівалися, що антиукраїнська риторика винахідника продовжиться. Проте цього, мабуть, не буде, інформує
© NASA HQ PHOTO
Заступник секретаря Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв назвав засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска молодцем через вчорашні дописи у Twitter, в яких він поставив під сумнів територіальну цілісність України, за що, до речі, вже намагався виправдатися. У себе
"Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання. Щоправда, рано розшифрувався Юстас. Наступний пост видасть щось на кшталт "Ukraine is an artificial state ("Україна - штучна держава" - Ред.)", - мріє Мєдвєдєв.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua