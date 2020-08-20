Министр финансов объяснил, почему снова уволил главу таможни

Смена в.и.о главы Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства, в частности в сфере перехода ведомства к работе в формате единого юрлица. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в комментарии для Интерфакс-Украина.

Министр финансов объяснил, почему снова уволил главу таможни
Фото: epravda.com.ua

«Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни — Андрея Павловского, который на сегодня является действующим заместителем главы Гостаможслужбы.

Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета», — сказал Марченко.

Он отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениях в госбюджет, догоняя отставание в начале года. В тооже время Марченко подчеркивает, что в последнее время Гостаможслужба медлила с переходом на единое юрлицо.

«К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо», — указал глава Минфина.

«В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года.

Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию», — пояснил министр.

Напомним

19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.

В тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой — плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

Исполнение обязанностей председателя таможни были временно возложены на руководителя одного из департаментов ДМС Игоря Муратова.

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