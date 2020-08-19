В военном госпитале Минска умер мужчина из Бреста, в которого силовики стреляли на протестах

Геннадию Шутову было 43 года.

В военном госпитале Минска умер мужчина из Бреста, в которого силовики стреляли на протестах

В военном госпитале столицы Беларуси Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов, пишет TUT.BY.

"Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила рассказывала TUT.BY что у отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза»", - говорится в сообщении.

Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.

В МВД Беларуси сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно.

Милиция уточняет, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.

9-11 августа в "скорую" и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них нужны были операции.

Вчера МВД Беларуси сообщило о смерти третьего протестующего. По данным ведомства, на 19-летнего парня, который находился на проезжей части Партизанского проспекта в Минске, наехал автомобиль.

Ранее сообщалось о двух погибших во время протестов - минчанине Александре Тарайковском и жителе Гомеля Александре Вихре.

Также вчера стало известно, что члена избиркома, который отказался подписывать протокол выборов, нашли мертвым. 29-летний Константин Шишмаков был директором Вовковицкого военно-исторического музея имени Багратиона. Он исчез 15 августа.

По данным белорусских правозащитников, в протестах, которые продолжаются в стране с 9 августа, погибли по меньшей мере пять человек, еще семеро протестующих находятся в критическом состоянии.

Около 70 человек, участвовавших в протестах, считаются пропавшими без вести.

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