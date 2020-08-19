В белорусском Гродно местные власти приняли требования протестующих

Силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих.

В городе Гродно на фоне протестов в Беларуси местные власти приняли требования, выдвинутые штабом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. В частности, позволили участие в массовых акциях.

Об этом сообщает "Медиазона. Беларусь ".

В городе позволили собираться на центральных площадях в любое время, даже больше, власти обещают "медицинское, техническое и информационное сопровождение".

Силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих. Также власти обещают проверить действия милиционеров во время протестов.

Кроме того, обещают, что руководители предприятий не будут наказывать рабочих за забастовки.

Оппозиции выделят время для выступления на местном телеканале "Гродно Плюс".

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую - 10,1%.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.