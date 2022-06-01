Артемий Троицкий заявил, что свобода слова в РоSSии закончилась с приходом к власти путина

Возвращаться в россию сейчас совершенно бессмысленно, потому что все, что там происходит, больше становится похоже на Северную Корею.

Такое мнение в интервью Татьяне Мартыновой и Питеру Залмаеву в эфире канала «Утро Февраля» высказал писатель, музыкальный критик Артемий Троицкий.

По его словам, свобода слова в россии закончилась еще в 2000 году, с приходом к власти путина.

«Началось все именно с появлением путина, потому что для Ельцина, при всех его недостатках, кое-какие достоинства были. И главное, на мой взгляд, достоинство Бориса Николаевича состояло в том, что он искренне считал себя демократом и очень уважал свободу слова. И соблюдалась она при нем неукоснительно. При том, что естественно была государственная, Ельцинская линия, но всегда можно было говорить и писать все, что хочешь. И это не имело никакого негативного влияния на мою карьеру. Я начал с 1993 года эту власть костерить, тем не менее, карьера моя прекрасно развивалась. Я что хотел, то и делал до 2000 года. А сегодня это все уже больше похоже на Северную Корею», - заявил он.