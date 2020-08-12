Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева

Притула будет баллотироваться в мэры Киева: первые подробности

Украинский телеведущий Сергей Притула во вторник, 11 августа, официально заявил про свои намерения стать мэром Киева. Он будет баллотироваться на выборах 2020 как кандидат от партии "Голос". Если раньше информация о политических амбициях Притулы была лишь слухами, то сегодня шоумен лично подтвердил все догадки.

"Я хочу видеть лучший Киев... Я баллотируюсь на должность мэра Киева...Я очень ждал этого дня.. Я понимаю скепсис людей, но я хочу сказать, что я с большим удовольствием иду на эти выборы. Я собираюсь делать историю успешного Киева, я иду с командой настоящих профессионалов - вы не найдете там свадебных фотографов, моих кумовьев или участников шоу "Варьяты", - сказал Притула на съезде партии "Голос".

Притула будет баллотироваться в мэры Киева: первые подробности

Притула отметил, что идет на выборы "с большим удовольствием" и если он станет мэром, а через год должность ему надоест, то "мандат он не сложит".

"Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме. Это честь быть сегодня среди вас – людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами", - добавил Притула, обратившись к своим единомышленникам из партии "Голос".

Сергей Притула отметил, что ему не все равно, что делается в Киеве: "Я хочу видеть Киев более красивым... В котором люди не стареют в пробках".

Напомним, общественный деятель и бизнесмен Андрей Пальчевский, который баллотируется в мэры Киева, рассказал, зачем идет в политику.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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