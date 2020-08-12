Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева

Украинский телеведущий Сергей Притула во вторник, 11 августа, официально заявил про свои намерения стать мэром Киева . Он будет баллотироваться на выборах 2020 как кандидат от партии "Голос". Если раньше информация о политических амбициях Притулы была лишь слухами, то сегодня шоумен лично подтвердил все догадки.

"Я хочу видеть лучший Киев ... Я баллотируюсь на должность мэра Киева ...Я очень ждал этого дня.. Я понимаю скепсис людей, но я хочу сказать, что я с большим удовольствием иду на эти выборы. Я собираюсь делать историю успешного Киева , я иду с командой настоящих профессионалов - вы не найдете там свадебных фотографов, моих кумовьев или участников шоу "Варьяты", - сказал Притула на съезде партии "Голос".

Притула отметил, что идет на выборы "с большим удовольствием" и если он станет мэром, а через год должность ему надоест, то "мандат он не сложит".

" Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме. Это честь быть сегодня среди вас – людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами", - добавил Притула, обратившись к своим единомышленникам из партии "Голос".

Сергей Притула отметил, что ему не все равно, что делается в Киеве : "Я хочу видеть Киев более красивым... В котором люди не стареют в пробках".