Google создал интерактивную карту протестов в Беларуси

Акции протеста проходят в Минске и в крупных городах страны.

Компания Google создала интерактивную карту протестных акций в Беларуси.

На карте в режиме реального времени можно посмотреть, где милиция заблокировала движение, где митингующие могут найти прибежище.

Разными маркерами обозначены пункты помощи протестующим, станции метро, закрытые для входа людей, а также места перекрытия улиц. Желтым обозначены места, где протестующим нужна помощь, розовым - места разгона участников акций, оранжевым - задержание протестующих.

Кроме того, на карте обозначены места скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 9,9%.

После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. В Минске и других городах страны на улицу вышли десятки тысяч людей, произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.