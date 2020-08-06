Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

Результаты проверки должны быть представлены Кабмину до 15 сентября.

Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
Фото: kmu.gov.ua

В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей в морском порту столицы Ливана, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить на безопасность хранение субъектами хозяйствования аммиачной селитры.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - говорится в документе.

Соответствующее поручение премьер дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской госадминистраций.

О результатах проверки указанные лица должны проинформировать Кабинет министров до 15 сентября.

По официальным данным Минздрава Ливана, по состоянию на конец дня 5 августа в результате взрывов в Бейруте погибли более 135 человек, десятки людей пропали без вести, около 5 тысяч граждан получили ранения. По информации местных властей, около 300 тыс. человек остались без крова.

По оперативной информации, полученной от властей Ливана, по состоянию на утро 6 августа граждан Украины среди погибших и серьезно пострадавших нет. Однако известно, что за помощью в посольство обратились 30 граждан Украины. Кроме того, у трех украинских семей серьезно повреждено жилье.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине будет обязательная прививка против пневмококковой инфекцииВ Украине будет обязательная прививка против пневмококковой инфекции
Открытие рынка земли в Украине способствует росту криминала – ЛукашенкоОткрытие рынка земли в Украине способствует росту криминала – Лукашенко
Зеленский требует от правительства объяснить людям условия адаптивного карантинаЗеленский требует от правительства объяснить людям условия адаптивного карантина
В Украине заработал карантин по "зонам": правила и запретыВ Украине заработал карантин по "зонам": правила и запреты
Спецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведкиСпецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведки
В Украине завершился весенний призыв на военную службуВ Украине завершился весенний призыв на военную службу
Шмыгаль: университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать обучениеШмыгаль: университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать обучение
Беларусь передала Украине список боевиков "Вагнера"Беларусь передала Украине список боевиков "Вагнера"
Порошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSииПорошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSии
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Последние новости
Подгружаем последние новости