Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей в морском порту столицы Ливана, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить на безопасность хранение субъектами хозяйствования аммиачной селитры.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - говорится в документе.

Соответствующее поручение премьер дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской госадминистраций.

О результатах проверки указанные лица должны проинформировать Кабинет министров до 15 сентября.

По официальным данным Минздрава Ливана, по состоянию на конец дня 5 августа в результате взрывов в Бейруте погибли более 135 человек, десятки людей пропали без вести, около 5 тысяч граждан получили ранения. По информации местных властей, около 300 тыс. человек остались без крова.

По оперативной информации, полученной от властей Ливана, по состоянию на утро 6 августа граждан Украины среди погибших и серьезно пострадавших нет. Однако известно, что за помощью в посольство обратились 30 граждан Украины. Кроме того, у трех украинских семей серьезно повреждено жилье.