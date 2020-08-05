Минкульт предупреждает о мошеннике, который "психологически давит" на заказчиков торгов

Министерство культуры и информационной политики предупреждает о мошеннике, который представляется "уполномоченным" министерства и психологически давит на заказчиков торгов, чтобы склонить их к признанию победителем лоббируемой им компании.

Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

"В последнее время в министерство поступают сообщения о попытках мошенников влиять на проведение учреждениями сферы культуры публичных закупок. Лицо, идентифицированное как Трохименко Дмитрий Леонидович, называясь "уполномоченным от МКИП", пытается психологически давить на заказчиков торгов, чтобы склонить их к признанию победителем лоббируемой им компании-участника. Подчеркиваем, что указанное лицо не имеет к Министерству никакого отношения. МКИП никого не уполномочивало на такие действия", - отмечается в сообщении.

В Минкульте подчеркивают, что такие действия могут квалифицироваться как мошенничество и умышленная дискредитация органа государственной власти.

"Министерство считает недопустимым использование названия центрального органа исполнительной власти любыми лицами для удовлетворения собственных интересов", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне в Киеве задержали бывшего банкира, который "продавал" должности в Нацбанке.

В январе Офис генпрокурора также предупреждал о мошенниках, действующих от имени его руководства. Сообщалось, что аферисты звонят от имени заместителя генпрокурора в другие учреждения и требуют взятки.

Ранее прокуратура Киева завершила расследование в отношении двух мошенников, которые подстрекали руководителя госпредприятия к даче более $80 тыс. взятки якобы для Министерства агрополитики. Их задержали в феврале прошлого года.

В ноябре 2019 года в столице во второй раз задержали «продавца» связей в Офисе президента.