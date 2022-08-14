"Туреччина кидає виклик": Bloomberg вважає, що країна свідомо вихваляється торговельним бумом з Росією

Союзники Туреччини з НАТО в США і Європи розчаровані діями цієї країни, стверджує агентство, інформує ZN.ua.

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Турецькі посадовці відкрито хваляться різким зростанням торговельних оборотів з Росією, і це розчаровує союзників Туреччини по НАТО в США та Європі. Про це повідомляє Bloomberg.

"Санкції через вторгнення Росії в Україну змусили світ перенаправляти продажі нафти та спровокували відтік транснаціональних компаній з РФ. Але одна країна відкрито хвалиться бумом торгівлі з Росією – це Туреччина", - зазначає Bloomberg.

Зазначається, що згідно з даними державної статистичної служби TurkStat, турецький експорт у росію в першому півріччі досяг восьмирічного максимуму в 2,91 млрд доларів.

А міністр транспорту Туреччини Аділь Караїсмайлоглу хвалькувато написав у Твіттері, що зростання торгівлі автомобілями з Росією на 58% за перші чотири місяці цього року є доказом зростаючої логістичної потужності Туреччини.

Ця новина розчаровує союзників Туреччини з НАТО в США і Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати економіку Росії за допомогою санкцій, зазначає Bloomberg.

Варто зазначити, Туреччина не запровадила санкції проти Росії, натомість намагаючись підтримувати відносини з обома сторонами у війні в Україні. Вона постачає Україні бойові безпілотники, водночас заохочує російські інвестиції, пише агентство.

Після переговорів у Стамбулі Туреччина уклала посередницьку угоду щодо відновлення чорноморського експорту зерна, який був у пастці війни.

Нагадаємо, як повідомляла The Washington Post із посиланням на перехоплення української розвідки, під час саміту в Сочі Путін попросив турецького колегу допомогти обійти санкції в енергетичному й фінансовому секторах, в обмін на дозвіл проведення операції проти курдів у Сирії.

За матеріалами: Bloomberg /

Лія Ільченко, ZN.ua





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