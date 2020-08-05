Какой именно суд будет рассматривать данное дело, станет известно в ближайшее время.

Верховный Суд оставил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк в Киеве .

Соответствующее решение приняла коллегия судей во вторник, 4 августа.

Об этом сообщается на странице сообщества "Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?" в фейсбуке.

"Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время Апелляционный суд определит, какой именно суд будет рассматривать данное дело.

28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.

4 августа стало известно, что Киевский апелляционный суд оставил Мангера под стражей до 11 сентября.