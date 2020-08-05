Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве
Какой именно суд будет рассматривать данное дело, станет известно в ближайшее время.
Верховный Суд оставил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк в Киеве.
Соответствующее решение приняла коллегия судей во вторник, 4 августа.
Об этом сообщается на странице сообщества "Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?" в фейсбуке.
"Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время Апелляционный суд определит, какой именно суд будет рассматривать данное дело.
28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.
4 августа стало известно, что Киевский апелляционный суд оставил Мангера под стражей до 11 сентября.