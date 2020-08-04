В Минздраве спрогнозировали начало второй волны коронавируса в октябре

Главный санврач призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать одновременного перенесения заболеваний.

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вторая волна заболевания в Украине может прийти в октябре.

"Сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании ... Поэтому мы должны быть готовы. И мы прогнозируем, что в Украине возможно увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ - с октября по апрель", - отметил Ляшко.

Главный санврач призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать одновременного перенесения гриппа и COVID-19. "ВОЗ уже определила штаммы гриппа на будущий сезон", - добавил Ляшко.

Напомним, в июне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.