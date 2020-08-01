Тимошенко: "С момента смены президента погибли около 175 украинских военных"

Лидер "Батькивщины" призвала консолидировать усилия для прекращения войны.

Тимошенко: "С момента смены президента погибли около 175 украинских военных"
Фото: ba.org.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что обстрелы и война продолжаются в полную силу несмотря на режим тишины, а с момента смены президента погибли около 175 украинских военных.

Об этом Тимошенко сообщила в эфире телеканала NewsOne.

"Война продолжается, и на ней гибнут лучшие дочери и сыновья Украины", - возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что война продолжается, так как вместо профессиональных действий по установлению мира власть лишь имитирует работу.

Юлия Тимошенко сообщила, что обратилась в администрацию президента и предложила помощь "Батькивщины" для достижения мира.

"К Леониду Макаровичу Кравчуку, который вошел в состав ТКГ, я отношусь с большим уважением. И прямо сейчас хочу предложить помощь нашей команды. Он может полагаться на нас, потому что мы имеем концепцию, имеем точное понимание, как вернуть стране Донбасс и как установить там мир на справедливых условиях с соблюдением украинских позиций и украинских интересов", - заверила Юлия Тимошенко.

Напомним, что первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в составе ТКГ по Донбассу после того, как о сложении своих полномочий объявил Леонид Кучма.

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