Кадровые изменения в украинской делегации ТКГ возможны, - Кравчук

Решение о кадровых изменениях должно зависеть не только от его мнения.

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок. Все кадровые изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Кравчук заявил в комментарии

РБК-Украина.

По словам Кравчука, в понедельник, 3 августа, состоится встреча с украинской делегацией, на которой обсудят дальнейшие шаги. Однако решение о кадровых изменениях должно зависеть не только от его мнения.

"В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я исхожу из того, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги, и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Если что-то надо, мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, какие-то изменения. Я не исключаю (кадровые изменения), но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", - пояснил он.

Кроме того, на вопрос, когда может состояться очередное заседание ТКГ, Кравчук ответил, что пока нет ответа.

"В понедельник мы встретимся группой, вернее, делегацией украинской. А когда встреча Трехсторонней группы - зависит только от Украины. Пока такого ответа нет", - добавил первый президент.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

В сообщении Офиса президента указано, что Леонид Кравчук имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня. Новый глава делегации Украины в ТКГ будет активно объяснять украинскому обществу решения, обсуждаемые и принимаемые в рамках работы группы.

Во вторник, 28 июля, стало известно, что глава украинской делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма слагает свои полномочия.

Леонид Кучма представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 по сентябрь 2018 года. Затем он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста". В прошлом году в июне Кучма по просьбе Зеленского вернулся на должность представителя Украины в ТКГ.

20 мая президент Зеленский сообщил, что Кучма хочет уйти из Минского процесса и передать свои полномочия Резникову.