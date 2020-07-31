ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии, - Соколов

Дело об отмене регистрации УПЦ КП следует рассматривать в рамках административного или гражданского судопроизводства.

ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии, - Соколов
Олександр Соколов
Фото: Цензор

Государственное бюро расследований в рамках досудебных расследований не обжаловало и не проверяло вопрос получения Украиной Томоса об автокефалии.

Об этом во время брифинга заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, говорится на странице ведомства в фейсбуке.

Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

Как отметил Соколов, указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины о том, что они лишены возможности свободного пользования храмами общины.

После проведения досудебного расследования дело закрыли. Следователи не обнаружили признаков уголовного правонарушения, подпадающего под статью 161 УК Украины, а именно - нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

К слову, руководитель Бюро предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

"ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии", - резюмировал Соколов.

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