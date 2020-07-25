Контрразведка США заявляет об угрозах со стороны иностранных государств накануне выборов

В пятницу, 24 июля, за 100 дней до ноябрьских выборов директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина выступил с заявлением об угрозе иностранного вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает "Голос Америки".

В заявлении отмечается, что безопасность выборов остается главным приоритетом для национальной контрразведки, которая полна решимости оказывать поддержку Министерству внутренней безопасности США и ФБР с учетом "их руководящей роли в этой сфере", а также информировать американское общество об усилении иностранных угроз.

"Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать частные коммуникации политических кампаний в США , кандидатов и другие политические цели, - указывает Уильям Еванина. - Наши противники также стремятся поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать вредоносных киберсубъектов, которые пытаются получить доступ к сетям штатов и федеральным сетям, в частности тем, которые отвечают за управление выборами".

Иностранные государства, отмечается в заявлении, продолжают осуществлять меры воздействия в социальных и традиционных медиа, стремясь повлиять на мнение избирателей США , изменить политику США , усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу. Среди этих стран, говорится в документе, следует особо выделить Китай , РоSSию и Иран .

Так, Китай усиливает свои попытки повлиять на политическую обстановку в Соединенных Штатах, оказывать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противодействуют интересам Китая.

Постоянная цель РоSSии - ослабить Соединенные Штаты и уменьшить их глобальную роль. Используя ряд средств, включая интернет-троллей, Москва продолжает распространять дезинформацию в Соединенных Штатах с целью подрыва доверия к демократическому процессу и очернить тех, кого она считает антироSSийским «истеблишментом» в Америке.

Иран стремится подорвать демократические институты в США и расколоть страну накануне выборов. Усилия Ирана сосредоточены вокруг влияния в Интернете, например, распространения дезинформации в соцсетях и в целом антиамериканского контента.

Евенина призвал американцев критически относиться к потреблению информации, проверять источники, прежде чем делать репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибергигиены и медиаграмотности, а также сообщать властям о подозрительной деятельности, связанной с выборами. Он также призвал к "общегосударственному подходу" в защите американской системы выборов и заверил своих соотечественников, что национальная контрразведка и дальше будет делать все необходимое для нейтрализации иностранных угроз.

Напомним, выбори президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джозеф Байден и действующий президент США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.