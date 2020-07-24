Суд отпустил под личное обязательство депутатов ветерана АТО, задержанного на акции против Волошина

В акции в поддержку ветерана принял участие Петр Порошенко.

Суд отпустил под личное обязательство депутатов ветерана АТО, задержанного на акции против Волошина
Фото: eurosolidarity.org

Печерский районный суд Киева отпустил ветерана АТО, общественного активиста Александра Погребиского, задержанного по подозрению в совершении правонарушения в отношении народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина, под личное обязательство шестерых депутатов от "Европейской солидарности": Михаила Забродского, Мустафы Джемилева, Петра Порошенко, Нины Южаниной, Артура Герасимова и Ростислава Павленко.

Экс-президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который пришел поддержать активиста во время судебного заседания, призвал не воспринимать это как победу.

«Это еще не победа. Победа будет тогда, когда за решеткой окажутся настоящие предатели, которые поставили под сомнение наш государственный суверенитет, существование нашего государства, за которое патриоты Украины сотни лет проливали свою кровь. Они являются реальной пятой колонной страны-агрессора, против которой борются такие ветераны и патриоты, как Саша», - убежден Порошенко.

Напомним, Александр Погребиский был задержан на акции против реваншизма, во время которой облили зеленкой депутата от ОПЖЗ Олега Волошина и нескольких его коллег. "Европейская солидарность" настаивала на непричастности активиста к происшедшему и требовала освободить его.

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