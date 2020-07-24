Стало известно, когда итальянский суд начнет рассматривать апелляцию по делу нацгвардейца Маркива

Рассмотрение обжалования приговора из-за пандемического кризиса отложили на осень.

Стало известно, когда итальянский суд начнет рассматривать апелляцию по делу нацгвардейца Маркива
Виталий Маркив во воремя суда
Фото: Радио Свобода

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на аккредитованные при суде источники.

Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. По данным издания, защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят желание дистанционного участия в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу.

В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива ввиду отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, происшедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку от Славянска.

В отличие от годичного суда в Павии (18 заседаний), процесс в Милане будет значительно короче. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержании дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты.

Ожидается максимум три заседания, если суд не введет в процесс новых элементов дела, которые уже предоставила и еще должна добавить, в частности, сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации вердикта можно ожидать уже в октябре. В случае привлечения новых материалов или проведения дополнительного расследования или технических экспертиз апелляционный процесс затянется.

Сторона обвинения и гражданские истцы через ведущие СМИ Италии продолжают настаивать на "справедливом решении" суда первой инстанции, который, по их мнению, "нарушил презумпцию безнаказанности в отношении убийства журналистов на войне".

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017-го.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана ЧерновецкогоИспанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана Черновецкого
Блок рекламы


Похожие новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Избиение сторонников Партии Шария стало топ-темой европейских СМИИзбиение сторонников Партии Шария стало топ-темой европейских СМИ
Стало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липняСтало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липня
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липняСтало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня
Зеленский: Украина никогда и никому не позволит разрушить систему Черноморской безопасностиЗеленский: Украина никогда и никому не позволит разрушить систему Черноморской безопасности
Подполковник СБУ попался на вымогательстве $250 тыс. по делу о гибели народного депутатаПодполковник СБУ попался на вымогательстве $250 тыс. по делу о гибели народного депутата
Суд по делу Штепы отложили из-за неявки двух свидетелейСуд по делу Штепы отложили из-за неявки двух свидетелей
Экс-судью Царевич оправдали по делу о преследовании "автомайдановцев"
Украина в конце июля начнет обсуждать обновление СА с ЕС, - СтефанишинаУкраина в конце июля начнет обсуждать обновление СА с ЕС, - Стефанишина
Разумков: правки к закону об игорном бизнесе не будут рассматривать по сокращенной процедуреРазумков: правки к закону об игорном бизнесе не будут рассматривать по сокращенной процедуре
Последние новости
Подгружаем последние новости