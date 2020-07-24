Стало известно, когда итальянский суд начнет рассматривать апелляцию по делу нацгвардейца Маркива

Рассмотрение обжалования приговора из-за пандемического кризиса отложили на осень.

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на аккредитованные при суде источники.

Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. По данным издания, защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят желание дистанционного участия в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу.

В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива ввиду отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, происшедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку от Славянска.

В отличие от годичного суда в Павии (18 заседаний), процесс в Милане будет значительно короче. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержании дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты.

Ожидается максимум три заседания, если суд не введет в процесс новых элементов дела, которые уже предоставила и еще должна добавить, в частности, сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации вердикта можно ожидать уже в октябре. В случае привлечения новых материалов или проведения дополнительного расследования или технических экспертиз апелляционный процесс затянется.

Сторона обвинения и гражданские истцы через ведущие СМИ Италии продолжают настаивать на "справедливом решении" суда первой инстанции, который, по их мнению, "нарушил презумпцию безнаказанности в отношении убийства журналистов на войне".

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017-го.