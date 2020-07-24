Китай требует от США закрыть американское консульство в городе Чэнду

Это ответ на требование Штатов закрыть китайское дипучреждение в Хьюстоне.

Китай требует от Соединенных Штатов Америки закрыть американское консульство в городе Чэнду в ответ на требование Штатов прекратить деятельность китайского консульства в Хьюстоне.

Отношения между странами с двумя наиболее мощными экономиками продолжают портиться, пишет Reuters.

Распоряжение о закрытии консульства в Чэнду (провинция Сычуань) было учтено как взаимное по масштабам и влиянию относительно аналогичных действий США в отношении Китая.

КНР предупредила, что будет принимать ответные меры после того, как ей дали 72 часа на закрытие своего консульства в Хьюстоне. Китай призвал Штаты пересмотреть свое решение.

Еще в мае Министерство иностранных дел Китая заявило, что некоторые политические силы США идут на конфронтацию с КНР и провоцируют начало "холодной войны".

Отношения между странами особенно обострились в результате пандемии коронавируса. Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о вспышке COVID-19.