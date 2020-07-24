Китай требует от США закрыть американское консульство в городе Чэнду

Это ответ на требование Штатов закрыть китайское дипучреждение в Хьюстоне.

Китай требует от США закрыть американское консульство в городе Чэнду
Фото: 2000.ua

Китай требует от Соединенных Штатов Америки закрыть американское консульство в городе Чэнду в ответ на требование Штатов прекратить деятельность китайского консульства в Хьюстоне.

Отношения между странами с двумя наиболее мощными экономиками продолжают портиться, пишет Reuters.

Распоряжение о закрытии консульства в Чэнду (провинция Сычуань) было учтено как взаимное по масштабам и влиянию относительно аналогичных действий США в отношении Китая.

КНР предупредила, что будет принимать ответные меры после того, как ей дали 72 часа на закрытие своего консульства в Хьюстоне. Китай призвал Штаты пересмотреть свое решение.

Еще в мае Министерство иностранных дел Китая заявило, что некоторые политические силы США идут на конфронтацию с КНР и провоцируют начало "холодной войны".

Отношения между странами особенно обострились в результате пандемии коронавируса. Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о вспышке COVID-19.

23 мая Штаты ввели санкции против ряда китайских организаций, а в июле глава ФБР назвал КНР главной угрозой для Соединенных Штатов Америки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана ЧерновецкогоИспанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана Черновецкого
Блок рекламы


Похожие новости
Голова ФБР назвав Китай головною загрозою для СШАГолова ФБР назвав Китай головною загрозою для США
В пригороде Вены застрелили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова,- СМИВ пригороде Вены застрелили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова,- СМИ
В США вступило в силу ужесточение экспортного контроля в РоSSию, Китай и ВенесуэлуВ США вступило в силу ужесточение экспортного контроля в РоSSию, Китай и Венесуэлу
"Евросолидарность" требует реакции от ВР на высказывания Корниенко и Арахамии"Евросолидарность" требует реакции от ВР на высказывания Корниенко и Арахамии
"Евросолидарность" требует от правительства выделить средства для борьбы с последствиями наводнения"Евросолидарность" требует от правительства выделить средства для борьбы с последствиями наводнения
Зеленский: "Украина требует полноправного членства в ЕС"Зеленский: "Украина требует полноправного членства в ЕС"
МИД требует от испанского СМИ исправить карту с "роSSийским" КрымомМИД требует от испанского СМИ исправить карту с "роSSийским" Крымом
Кулеба: в посольстве Украины в Китае лишь один дипломат знает китайскийКулеба: в посольстве Украины в Китае лишь один дипломат знает китайский
Арсен Аваков требует денег от антикоронавирусного фондаАрсен Аваков требует денег от антикоронавирусного фонда
Ким Чен Ын требует у северокорейских богачей денег для спасения экономикиКим Чен Ын требует у северокорейских богачей денег для спасения экономики
Последние новости
Подгружаем последние новости