Полиция Киева рассказала о следственных действиях в рамках расследования смерти волонтера

Для установления причин смерти назначен ряд необходимых экспертиз.

Полиция Киева рассказала о следственных действиях в рамках расследования смерти волонтера
Олексій Кучапін
Фото: kiev.informator.ua/

Сотрудники полиции во время проведения оперативных следственных действий обнаружили в квартире найденного мертвым 39-летнего волонтера и руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина, кроме документов и личных вещей, 11 таблеток белого цвета и записку на столе. Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Также правоохранители отметили, что осмотр судебно-медицинского эксперта не выявил внешних признаков насильственной смерти. Однако для установления причин смерти назначен ряд необходимых экспертиз.

"Правоохранители осмотрели помещение, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. Владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направили для проведения соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая", - отмечают в полиции.

Также там сообщили, что нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. "Свидетель дал важные для следствия показания", - говорят в Нацполиции.

Кроме того, правоохранители подтвердили, что окровавленный диван, которые знакомые погибшего волонтера обнаружили на свалке возле дома, где было найдено тело Кучапина, находился в той же квартире. Об этом сегодня писали в соцсетях.

Однако полиция Киева отмечает, что эксперты отобрали все необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований.

"Дополнительно отмечаем относительно сообщений в СМИ о запятнанном диване, который вынесли с места происшествия: по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию. Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований", - говорят в полиции.

Напомним, что 21 июля в Деснянское управление полиции с заявлением об исчезновении Алексея Кучапина обратилась его жена. Она сообщила о том, что 16 июля ее муж - Кучапин Алексей Юрьевич, 1980 года рождения - выехал из дома на проспекте Лесном в город Днепр и не вернулся. Его тело нашли в квартире в Днепровском вблизи столицы 22 июля. Мужчина в течение многих лет занимался помощью бездомным.

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