Детские садики в Украине передадут в частные руки

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, в котором предлагается передать все детские дошкольные заведения страны в руки частных инвесторов. По мнению авторов документа, это решит проблему с бесконечными очередями и нехваткой мест в детсадах.

Зарегистрировал данный законопроект нардеп Сергей Лабазюк. В документе говорится, что детские садики власти на местах должны передать за символическую плату в аренду частным собственникам. Новые владельцы обязаны в свою очередь выполнить ряд требований.

Авторы законопроекта предлагают обязать частных инвесторов, в руки которых будут переданы дошкольные заведения, провести реконструкцию или построить новый детский сад, создавая в нем нужное количество мест.

«Передавая за одну гривну в аренду на условиях, где будет четко прописано сколько должно быть создано мест, на каких условиях, мы имеем возможность быстрее получить детские садики, и не создавая нагрузки на бюджет. Это будут платные детсады. Но на таких условиях, которые будут прописаны в конкурсных началах. Горисполком с инвестором должны прописать это в конкурсных условиях», – пояснил Сергей Лабазюк необходимость принятия такого закона.

Насколько эффективным будет решение передать частным инвесторам государственные детсады, сказать очень сложно. Однако в Украине действительно очень остро стоит вопрос очередей в дошкольные заведения. По статистике, как минимум 30 тыс. детей ожидают возможности попасть в детский сад.

Напомним, ранее в МОН сообщили, что с 1 сентября школы откроются не во всех областях Украины. В каких регионах и почему дети не смогут услышать первый звонок и сесть за парты?