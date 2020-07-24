Детские садики в Украине передадут в частные руки

Все детсады в Украине сделают частными: дорого, зато без очередей

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, в котором предлагается передать все детские дошкольные заведения страны в руки частных инвесторов. По мнению авторов документа, это решит проблему с бесконечными очередями и нехваткой мест в детсадах.

Зарегистрировал данный законопроект нардеп Сергей Лабазюк. В документе говорится, что детские садики власти на местах должны передать за символическую плату в аренду частным собственникам. Новые владельцы обязаны в свою очередь выполнить ряд требований.

Авторы законопроекта предлагают обязать частных инвесторов, в руки которых будут переданы дошкольные заведения, провести реконструкцию или построить новый детский сад, создавая в нем нужное количество мест.

Все детсады в Украине сделают частными: дорого, зато без очередей

«Передавая за одну гривну в аренду на условиях, где будет четко прописано сколько должно быть создано мест, на каких условиях, мы имеем возможность быстрее получить детские садики, и не создавая нагрузки на бюджет. Это будут платные детсады. Но на таких условиях, которые будут прописаны в конкурсных началах. Горисполком с инвестором должны прописать это в конкурсных условиях», – пояснил Сергей Лабазюк необходимость принятия такого закона.

Насколько эффективным будет решение передать частным инвесторам государственные детсады, сказать очень сложно. Однако в Украине действительно очень остро стоит вопрос очередей в дошкольные заведения. По статистике, как минимум 30 тыс. детей ожидают возможности попасть в детский сад.

Напомним, ранее в МОН сообщили, что с 1 сентября школы откроются не во всех областях Украины. В каких регионах и почему дети не смогут услышать первый звонок и сесть за парты?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Печерський райсуд продовжив арешт Антоненку й Кузьменко на два місяціПечерський райсуд продовжив арешт Антоненку й Кузьменко на два місяці
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине усилят меры безопасности после захвата заложников в ЛуцкеВ Украине усилят меры безопасности после захвата заложников в Луцке
Названа стоимость вакцины от COVID-19 в УкраинеНазвана стоимость вакцины от COVID-19 в Украине
Иностранные топ-менеджеры воруют в Украине сотни миллионов евроИностранные топ-менеджеры воруют в Украине сотни миллионов евро
ЕС обновил «зеленый» список. Украине пока не разрешен въездЕС обновил «зеленый» список. Украине пока не разрешен въезд
В Украине хотят запустить бесплатные курсы украинского языкаВ Украине хотят запустить бесплатные курсы украинского языка
ЄС і ВООЗ передадуть необхідне лабораторне обладнання для 27 лабораторій УкраїниЄС і ВООЗ передадуть необхідне лабораторне обладнання для 27 лабораторій України
Ляшко анонсировал открытие в Украине одного детского лагеряЛяшко анонсировал открытие в Украине одного детского лагеря
В Украине увеличат количество проверок нарушения карантинаВ Украине увеличат количество проверок нарушения карантина
Квасьневский и Кокс отметили "тревожное сползание стандартов" в УкраинеКвасьневский и Кокс отметили "тревожное сползание стандартов" в Украине
Евросоюз предоставит Украине помощь для преодоления последствий наводненийЕвросоюз предоставит Украине помощь для преодоления последствий наводнений
Последние новости
Подгружаем последние новости