С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что с понедельника, 27 июля, на Донбассе совсем перестанут стрелять. Залогом этого должно стать соглашение о прекращении огня. Это соглашение гарантирует, что с 27 июля на Донбассе должен настать режим тишины на неограниченное время. Об этом договорились 22 июня участники переговорной группы в Минске в ходе заседания, которое проходило онлайн.

"У нас действительно много профессионалов, которые пребывают в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны – стабильном прекращении огня", - цитируют в сообщении информацию от президента, которую он сообщил СМИ во время его рабочей поездки на Донбасс.

Для того, чтобы придать документу максимальный статус, его должны подписать все лидеры Нормандской четверки: Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Путин и, конечно, сам Владимир Зеленский.

"Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ – подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить мгновение, когда будет стабильное прекращение огня", - выразил уверенность украинский президент.

Соглашение, в частности, содержит запрет на все виды наступательных операций, на разведку и стрельбу, включая и работу снайперов. Тех, кто безосновательно нарушил режим тишины, будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

При этом Владимир Зеленский добавил, что за украинскими военными остается право на ответный огонь в случае, если боевики первыми нарушат режим перемирия и затеют пальбу по позициям наших военных.

В то же время, РоSSия будет настаивать на том, чтобы соглашение вначале было подписано Украиной и так называемыми ЛДНР. Только после этого президент РФ согласен поставить свою подпись под соглашением, пишет Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на инсайдерскую информацию из Кремля. Дескать, РоSSия согласна только на такую формулу. А вариант, который предложен Зеленским, якобы косвенно указывает на то, что РФ является одной из сторон конфликта, чего Кремль решительно не хочет признавать.

Напомним, нардеп Галина Третьякова, приобретшая скандальную известность после заявления о "детях низкого качества", не так давно отметилась другим спорным заявлением. Она считает, что родственников украинских военных, считающихся пропавшими без вести на Донбассе, нужно лишить социальных выплат.