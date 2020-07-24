Волкер: для переговоров с Россией о Крыме необходимо более мощное международное давление

"Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО".

Волкер: для переговоров с Россией о Крыме необходимо более мощное международное давление
Фото: 24 tv

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не видит возможностей для международных переговоров с Россией относительно аннексированного ею украинского Крыма.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я бы сформулировал это несколько иначе. Я сам говорил об этом с роSSийскими чиновниками, и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: «Нет, проблем нет, Крым - это часть РоSSии, здесь не о чем говорить». Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть более мощное международное давление на РоSSию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО ", - сказал Волкер.

Также он добавил, что "действительно важным игроком" в этом вопросе является Турция.

"Все мы должны постоянно настаивать на проблеме захвата Крыма и усиливать давление на РоSSию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию. Они не собираются обсуждать это сейчас, поэтому мы должны усилить это давление", - подчеркнул Волкер.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым весной 2014 года, после того, как в регионе прошел незаконный референдум о "самоопределении". Согласно официальным данным, за вхождение полуострова в состав РоSSии проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе - 95,6%. Впоследствии Совет по правам человека при роSSийском президенте признал, что явка и результаты референдума в Крыму были сильно завышены.

Позднее президент РФ Владимир Путин признал, что в Крыму действовали роSSийские военные, которые, по его словам, "обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан".

Из-за захвата Крыма относительно РФ действуют несколько пакетов санкций Евросоюза и США.

РоSSия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". А 12 июля Путин заявил, что отношения Украины и РоSSии испортил не Крым.

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