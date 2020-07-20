Иностранные топ-менеджеры воруют в Украине сотни миллионов евро

Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках совместного следствия украинских и польских правоохранителей в отношении экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака, составляет 270 млн евро. Об этом на брифинге в Укринформе сообщил директор НАБУ Артем Сытник.



"Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования, составляет 270 млн евро", - сказал А.Сытник.



Он подчеркнул, что такой формат сотрудничества - совместное следствие вместе с польскими правоохранителями - происходит впервые.



А.Сытник сообщил, что координация между правоохранительными органами двух государств - Украины и Польши - произошла быстро и эффективно. "Сейчас мы имеем такой результат. Думаю, в ближайшее время мы определимся с кругом подозреваемых и с имуществом, которое будет арестовано в ходе расследований", - отметил директор НАБУ.



Он пояснил, что это расследование начали детективы НАБУ вместе с прокурорами, "но учитывая то, что у нас постоянно идет оперативный контакт с польскими коллегами, довольно быстро мы установили, что у них также есть расследование, которое очень связано тесно с нашим".



"И на определенном этапе было понятно и детективам, и коллегам из Польши, в рамках совместного расследования это будет гораздо эффективнее. Потому специфика была в том, что это все начиналось на территории Украины: лицо занимало определенную должность, использовало эту должность для получения неправомерной выгоды, но сам механизм неправомерной выгоды был разработан за пределами Украины. Здесь есть огромная заслуга наших польских коллег, что они это задокументировали. Мы документировали происходящее у нас на территории, польские коллеги - то, что у них на территории было", - пояснил А.Сытник.



Он уточнил, что в рамках совместной следственной группы шел постоянный обмен информацией, шло планирование (различных действий - ред.), "и сегодня одновременно по фактически единой команде наши прокуроры, детективы вышли на обыски в Украине, а польские коллеги вышли на обыски и задержания в Польше".



Как сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) 20 июля задержало бывшего министра транспорта Польши , бывшего руководителя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака по подозрению в коррупции и участии в преступной организации.



Впоследствии в НАБУ сообщили, что они вместе с САП и с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят обыски в Киеве , Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.



С.Новак был министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в 2011-2013 годах. С октября 2016 по сентябрь 2019 года он возглавлял "Укравтодор".



МинПром