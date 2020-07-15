Тіло бійця, який 13 липня загинув на Донбасі, повернули на підконтрольну Україні територію

Триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання.

Тіло українського військовослужбовця, який загинув 13 липня, забрали з тимчасово окупованої території.

Про це інформує пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 15 липня, відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя.

Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один - бойове травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця. Глава держави підкреслив, що Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків.