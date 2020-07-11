Зустріч президентів України і Білорусі запланована на осінь

Українська сторона готує низку двосторонніх документів.

Зустріч президентів України і Білорусі запланована на осінь
Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 10 липня провів телефонну розмову з головою Адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком. Про це повідомляє Офіс президента.

Співрозмовники обговорили питання поглиблення українсько-білоруської співпраці, зокрема культурних зв'язків.

Крім того, Андрій Єрмак поінформував Ігоря Сергієнка про ініціативу української сторони щодо підготовки низки двосторонніх документів до зустрічі президентів України та Республіки Білорусь, яка запланована на осінь 2020 року.

Сторони домовилися про подальші контакти для детальнішого розгляду пропозицій.

Нагадаємо, восени відбудеться третій Форум регіонів України та Білорусі. Українська сторона отримала запрошення президента Республіки Білорусь А.Г. Лукашенка на адресу президента України В.А. Зеленського відвідати Білорусь з офіційним візитом у 2020 році і взяти участь у III Форумі регіонів.

Перший Форум регіонів України та Білорусі провели в Гомелі наприкінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь президенти Білорусі та України Олександр Лукашенко і Петро Порошенко.

Другий Форум регіонів відбувся на початку жовтня 2019 року в Житомирі. На ньому вже був присутній Володимир Зеленський. На форумі підписали дві міжурядові угоди і 15 угод про міжрегіональну співпрацю.

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