СБУ задержала в Киеве внештатного представителя спецслужб РФ (видео)

Сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданина, который подозревается в том, что в 2014-2020 годах осуществлял функции одного из “кураторов” руководителей так называемого “ДНР” по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ .

“Как внештатный представитель спецслужб РФ , он принимал активное участие в создании так называемого “Разведывательного управления ДНР” и других подразделений указанной террористической организации”, – сказано в сообщении.

Задержанному гражданину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.

СБУ заявила, что имеет записи телефонных разговоров, раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей “ДНР” Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Среди записей есть и разговоры задержанного с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной “Крот”), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.

Напомним, сотрудники контрразведки СБУ задержали в Киеве информатора незаконных вооруженных формирований, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой “МГБ ЛНР”. Им оказался бывший сотрудник МВД , прибывший из Луганска, находящийся в общегосударственном розыске.

Фото: Громадське радіо